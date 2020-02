MOLECOLE D’AUTORE IN CERCA DI MEMORIA dal 21 al 23 febbraio al Teatro Niccolini di Firenze

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

21 – 23 febbraio | Teatro Niccolini di Firenze (ore 21, sabato ore 19; domenica ore 17) Fondazione Teatro della Toscana INuovi

MOLECOLE D’AUTORE IN CERCA DI MEMORIA

di Luigi Dei con Davide Arena, Federica Cavallaro, Fabio Facchini, Nadia Saragoni, Erica Trinchera, Lorenzo Volpe video Claudio Fanetti scene Federica Francolini coreografie Monica Codena costumi Elena Bianchini realizzati da Laboratorio d’Arte del Teatro della Pergola sarta Eleonora Sgherri assistente alla regia Maria Lucia Bianchi regia Paolo Valerio.

Spettacolo organizzato nel quadro delle celebrazioni dell’Anno Internazionale della Tavola Periodica degli Elementi Chimici indetto dall’UNESCO in occasione del 150° anniversario dell’invenzione, da parte di Dmitrij Mendeleev, della Tavola Periodica degli Elementi promosse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con CON Chimica, Federchimica – Confindustria, Società Chimica Italiana, Bicocca – Università degli Studi di Milano, Piano Nazionale Lauree Scientifiche

Durata: 45’, atto unico.

Al Teatro Niccolini di Firenze, da venerdì 21 a domenica 23 febbraio, Paolo Valerio dirige i Nuovi in Molecole d’autore in cerca di memoria, dramma scientifico-civile di Luigi Dei, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze.

Liberamente tratto da II sistema periodico di Primo Levi, l’opera si ambienta entro un immaginario alla Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Qui, Davide Arena, Federica Cavallaro, Fabio Facchini, Nadia Saragoni, Erica Trinchera, Lorenzo Volpe, mettono in scena le connessioni tra la vita e la morte, la scienza e la storia umana, partendo da un singolo atomo di carbonio.

Una produzione Fondazione Teatro della Toscana.

Il Teatro, come la Chimica, è un luogo di trasformazione. Un testo teatrale attraverso la sua rappresentazione, diventa un’esperienza condivisa tra palcoscenico e platea, tra attori e spettatori, tra persone che insieme trasformano la scrittura. Come la Chimica, regno del trasformare. L’incontro, la condivisione, la fusione, la reazione, danno insomma origine in entrambi a una forma nuova, costituita dai componenti di partenza, ma divenuti diversi dalla parola o dall’atomo originari.

Questo dramma scientifico-civile del professor Luigi Dei, tra parole e ‘molecole’, recupera un racconto di Primo Levi, Cerio, e lo trasforma attraverso la scrittura teatrale in un viaggio a memoria dei campi di sterminio. Paolo Valerio

Biglietti

Intero

Posto unico 12€

Ridotto – Under26, Over60, Abbonati Teatro della Toscana, Soci Unicoop Firenze

Posto unico 10€

PYC (Pergola Young Card)

8€

Biglietteria di prevendita

Teatro della Pergola

Via della Pergola 30, Firenze

055.0763333 – biglietteria@teatrodellapergola.com.

Dal lunedì al sabato: 9.30 / 18.30

Biglietteria serale

Teatro Niccolini, via Ricasoli 3, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

