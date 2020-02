I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Molestie sessuali all’Accademia di Belle Arti Napoli, il video: studentessa accusa il prof



Molestie sessuali in Accademia Belle Arti a Napoli, per la prima volta in un video la ragazza che ha denunciato il prof racconta la sua verità. “Foto hard altrimenti ti boccio”, è la sua pesantissima accusa. Gli avvocati del docente respingono ogni addebito. E la giovane conferma: “Ho parlato con tante vittime, in classe mia sono state molestate tante ragazze”.

Continua a leggere



Molestie sessuali in Accademia Belle Arti a Napoli, per la prima volta in un video la ragazza che ha denunciato il prof racconta la sua verità. “Foto hard altrimenti ti boccio”, è la sua pesantissima accusa. Gli avvocati del docente respingono ogni addebito. E la giovane conferma: “Ho parlato con tante vittime, in classe mia sono state molestate tante ragazze”.

Continua a leggere

Continua a leggere