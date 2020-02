I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Monterotondo, picchia la compagna durante una lite: 28enne arrestato dai carabinieri



Un ventottenne di Monterotondo arrestato in flagranza di reato mentre picchiava la compagna e convivente di ventitré anni. La giovane, che ha riportato ferite al labbro superiore e alla tempia, portata in ospedale per le cure del caso. Il compagno è ora accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

