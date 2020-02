I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Montolivo, il ritiro è definitivo. L’agente: “Pagina triste del nostro calcio”



L’agente di Montolivo, Giovanni Branchini, conferma il ritiro al calcio del suo assistito togliendosi qualche sassolino. Il procuratore è tornato sulle modalità dell’addio al Milan dell’ormai ex centrocampista: “Una pagina triste del nostro calcio, per chi l’ha scritta, per chi l’ha subita e per chi ha fatto finta di non vedere”

Continua a leggere



L’agente di Montolivo, Giovanni Branchini, conferma il ritiro al calcio del suo assistito togliendosi qualche sassolino. Il procuratore è tornato sulle modalità dell’addio al Milan dell’ormai ex centrocampista: “Una pagina triste del nostro calcio, per chi l’ha scritta, per chi l’ha subita e per chi ha fatto finta di non vedere”

Continua a leggere

Continua a leggere