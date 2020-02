I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Monumentando, Annigliato: “Usati e abbandonati dalla politica, quanti errori del Comune”



L’imprenditore della Uno Outdoor: “Restauri fatti a regola d’arte. C’è il verbale della Soprintendenza. Se le associazioni non sono d’accordo, nominino un perito. Solo ora scopriamo che la Torre Brava non era neanche del Comune, ma del Demanio. In piazza Di Vittorio non abbiamo potuto iniziare, perché il Municipio si è accorto che in quell’incrocio la pubblicità era vietata. La Stele di Salvo d’Acquisto? La consegneremo a fine febbraio, per scavalcare Carnevale. Non vogliamo sia imbrattata”.

Continua a leggere



L’imprenditore della Uno Outdoor: “Restauri fatti a regola d’arte. C’è il verbale della Soprintendenza. Se le associazioni non sono d’accordo, nominino un perito. Solo ora scopriamo che la Torre Brava non era neanche del Comune, ma del Demanio. In piazza Di Vittorio non abbiamo potuto iniziare, perché il Municipio si è accorto che in quell’incrocio la pubblicità era vietata. La Stele di Salvo d’Acquisto? La consegneremo a fine febbraio, per scavalcare Carnevale. Non vogliamo sia imbrattata”.

Continua a leggere

Continua a leggere