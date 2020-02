I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morgan a reti unificate: mentre è dalla D’Urso, Luciana Littizzetto lo imita a Che Tempo Che Fa



Mentre Morgan era ospite di Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso per replicare a Bugo oggi ospite a Domenica In, dall’altra parte della barricata, su Rai2, Luciana Littizzetto lo imita vestendosi proprio come lui nella serata “incriminata”, con tanto di parrucca e occhiali. E ovviamente ha cantato il motivetto di quella “Sincero” che nell’ultima settimana è stata oggetto di meme e ironia.

Continua a leggere



Mentre Morgan era ospite di Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso per replicare a Bugo oggi ospite a Domenica In, dall’altra parte della barricata, su Rai2, Luciana Littizzetto lo imita vestendosi proprio come lui nella serata “incriminata”, con tanto di parrucca e occhiali. E ovviamente ha cantato il motivetto di quella “Sincero” che nell’ultima settimana è stata oggetto di meme e ironia.

Continua a leggere

Continua a leggere