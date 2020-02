I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morgan cerca la pace con Bugo: “Se chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te”



Marco Castoldi, ospite di “Live non è la d’Urso”, risponde a Bugo che nel pomeriggio era stato ospite di “Domenica In”. A una settimana dal caso dell’anno avvenuto sul palco dell’Ariston, Morgan tenta una riconciliazione che sembra più una presa in giro. poi aggiunge: “Sei primo in classifica, son contento per te. Ti ho visto felice oggi, è bello vederti felice, hai avuto quello che volevi”.

Continua a leggere



Marco Castoldi, ospite di “Live non è la d’Urso”, risponde a Bugo che nel pomeriggio era stato ospite di “Domenica In”. A una settimana dal caso dell’anno avvenuto sul palco dell’Ariston, Morgan tenta una riconciliazione che sembra più una presa in giro. poi aggiunge: “Sei primo in classifica, son contento per te. Ti ho visto felice oggi, è bello vederti felice, hai avuto quello che volevi”.

Continua a leggere

Continua a leggere