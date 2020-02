I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morgan da Barbara D’Urso dopo il Bugo-gate: “L’hanno caricato a molla contro di me”



Morgan arriva a “Live – Non è la D’Urso” per raccontare la sua verità sulla squalifica al Festival di Sanremo, seguita a causa della sua lite con Bugo e con l’entourage dell’artista e amico. Barbara D’Urso lo presenta in studio, convinta che lui canti la canzone contro Bugo, quella con le parole completamente cambiate e stravolte, ma alla fine l’ex leader dei Bluvertigo canta “Canzone per te” di Sergio Endrigo. Alla fine, la D’Urso lo convince a cantarla.

