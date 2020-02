I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morgan e la parodia di Junior Cally a Vieni da me: “Sono un rapper, io voglio violentare le persone”



Anche nel programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo non possono mancare riferimenti a Sanremo. In diretta dall’Ariston, Francesco Facchinetti ha intervistato Morgan e Bugo, in gara al Festival con la canzone “Sincero”. Il cantante si è presentato con il volto coperto parodiando in maniera palese Junior Cally e accentuando le polemiche sul suo conto.

