I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morgan ieri e oggi, com’è cambiato il cantante in gara al Festival di Sanremo



Morgan è uno tra i big in gara a Sanremo 2020, dove si esibirà in coppia con Bugo nel brano “Sincero”. Nel corso degli anni è cambiato moltissimo, anche se non ha rinunciato all’esuberanza e allo stile esuberante che da sempre lo contraddistinguono: ecco le foto che mostrano la trasformazione del cantante.

Continua a leggere



Morgan è uno tra i big in gara a Sanremo 2020, dove si esibirà in coppia con Bugo nel brano “Sincero”. Nel corso degli anni è cambiato moltissimo, anche se non ha rinunciato all’esuberanza e allo stile esuberante che da sempre lo contraddistinguono: ecco le foto che mostrano la trasformazione del cantante.

Continua a leggere

Continua a leggere