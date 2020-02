I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morto a soli 25 anni Loris Azzaro, arbitri con il lutto al braccio in Serie A



Loris Azzaro, arbitro 25enne è morto questa mattina in un terribile incidente automobilistico. Il giovane direttore di gara si stava recando in aeroporto per partire per la sede della partita che avrebbe diretto. I vertici dell’AIA hanno deciso che tutti gli arbitri impegnati nel fine settimana, indosseranno il lutto al braccio.

