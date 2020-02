I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morto Andy Gill, chitarrista e fondatore dei Gang of Four



L’artista, che era inoltre membro della formazione originaria di Leeds, è morto il 1 febbraio in seguito a una malattia respiratoria. La notizia è stata data dalla band, che ha pubblicato un post su Twitter per dare a Gill l’ultimo saluto: “È davvero difficile per noi scrivere, ma il nostro grande amico e Supreme Leader è morto oggi”.

