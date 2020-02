I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morto Giuseppe Lembro, fondatore della Deiulemar e condannato per il crac della società



Giuseppe Lembro, ultimo dei fondatori della Deiulemar ancora in vita e condannato la scorsa estate a 13 anni di carcere per il crac finanziario della società, si è spento all’età di 83 anni. I funerali sono avvenuti quest’oggi, in forma privata e senza manifesti funebri per evitare contestazioni da parte dei creditori.

Continua a leggere



Giuseppe Lembro, ultimo dei fondatori della Deiulemar ancora in vita e condannato la scorsa estate a 13 anni di carcere per il crac finanziario della società, si è spento all’età di 83 anni. I funerali sono avvenuti quest’oggi, in forma privata e senza manifesti funebri per evitare contestazioni da parte dei creditori.

Continua a leggere

Continua a leggere