I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morto il padre di Raffaella Mennoia: “Ripeto che voglio papà come facevo da bambina”



Raffaella Mennoia annuncia la morte dell’adorato ladre. La storica autrice di “Uomini e Donne”ha detto addio al genitori oggi, come comunicato in un post pubblicato su Instagram. “Quando ero piccola ad ogni pianto disperata ripetevo “VOGLIO PAPÀ” adesso come allora ripeto la stessa frase” ha scritto addolorata.

Continua a leggere



Raffaella Mennoia annuncia la morte dell’adorato ladre. La storica autrice di “Uomini e Donne”ha detto addio al genitori oggi, come comunicato in un post pubblicato su Instagram. “Quando ero piccola ad ogni pianto disperata ripetevo “VOGLIO PAPÀ” adesso come allora ripeto la stessa frase” ha scritto addolorata.

Continua a leggere

Continua a leggere