Morto Luciano Gaucci, lo storico presidente del Perugia



Luciano Gaucci è morto oggi all’età di 81 anni a Santo Domingo, che aveva scelto da tempo come “buen retiro”. Imprenditore, appassionato di ippica, dirigente sportivo italiano: l’ex patron del Perugia è stato uno dei protagonisti più in vista (e in discussione) del calcio italiano.

