Morto Ugo, il cinghiale di Talenti: è stato investito in un incidente stradale



Il quartiere di Talenti dice addio a Ugo, il cinghiale diventato mascotte di Monte Sacro Alto. Ugo è stato investito e ucciso da un’automobile di passaggio guidata da una donna su via di Casal Boccone: la donna è rimasta illesa, danni invece per la vettura. Già da tempo i residenti speravano in una “ricollocazione” di Ugo in una zona più sicura per la propria e la altrui incolumità.

