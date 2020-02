I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

MotoGP, Ducati come Mercedes: sulle GP20 un rivoluzionario controllo dell’assetto



L’innovativo sistema al debutto sulle Desmosedici nel corso del primo giorno di test in Qatar. Permette di modificare l’altezza della moto e di tenerla giù in fase di frenata. Tardozzi: “Siamo assolutamente sicuri della sua regolarità, lo useremo dalla prima gara in Qatar”.

