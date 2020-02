I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

MotoGP, la Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales alza il velo a Sepang



La YZR-M1 per la stagione 2020 si mostra per la prima volta in Malesia. Una moto bella ma che dovrà essere soprattutto competitiva in pista per pensare in ottica Mondiale.

Continua a leggere



La YZR-M1 per la stagione 2020 si mostra per la prima volta in Malesia. Una moto bella ma che dovrà essere soprattutto competitiva in pista per pensare in ottica Mondiale.

Continua a leggere

Continua a leggere