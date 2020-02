I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Motta Visconti, marito e moglie cadono con la moto: Deborah, madre di due figli, muore sul colpo



Una donna di 42 anni originaria del Salento e residente a Motta Visconti, in provincia di Milano, ha perso la vita in seguito a una rovinosa caduta in caduta in moto. La donna era in compagnia del marito, che in seguito allo schianto è stato trasportato in ospedale, ma da quanto risulta non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita. La vittima è Deborah Taurino: lascia due figli.

