Mourinho, capelli a zero: “Mi sono svegliato spettinato e ho deciso di tagliarmeli”



In attesa del ritorno in campo della sua squadra, nel prossimo turno di Premier League, il tecnico portoghese ha deciso di rifarsi il look: “Sono andato a letto a dormire e al mio risveglio mi sono accorto che avevo i capelli terribilmente arruffati. Ecco, così ho deciso di non pensarci più e ho chiesto di tagliarmeli a zero. Spero che ricrescano…”.

