Moviola Inter-Milan: Sanchez in posizione dubbia sul 2-2, per il VAR non è fuorigioco



Gli episodi da moviola del derby Inter-Milan. Il caso più importante al 53′, in occasione della rete del pareggio dei nerazzurri ad opera di Vecino. Nel corso dell’azione è stata ritenuta dubbia la posizione di Alexis Sanchez, ma il VAR – con l’ausilio della tecnologia cross-air – ha correttamente convalidato la rete.

