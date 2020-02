I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Moviola Lazio-Inter: rigore su Immobile, c’era l’espulsione per de Vrij



Gli episodi da moviola di Lazio-Inter. In apertura di ripresa rigore assegnato alla Lazio per fallo di de Vrij su Immobile: corretta la decisione da parte di Rocchi, ma a termini di regolamento ci poteva stare il cartellino rosso per il difensore olandese. Nel suo contrasto non c’era il tentativo di giocare il pallone.

