I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Napoli, colpi di pistola in via Tribunali: bossoli e tracce di sangue, ferito in fuga



Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi poco prima delle 22 del 24 febbraio tra via Tribunali e vico Zuroli, nel centro di Napoli. All’arrivo, le forze dell’ordine hanno trovato dei bossoli e delle macchie di sangue a terra; nessuna traccia della persona che è rimasta ferita, avrebbe preferito non recarsi in ospedale. Indagini in corso.

Continua a leggere



Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi poco prima delle 22 del 24 febbraio tra via Tribunali e vico Zuroli, nel centro di Napoli. All’arrivo, le forze dell’ordine hanno trovato dei bossoli e delle macchie di sangue a terra; nessuna traccia della persona che è rimasta ferita, avrebbe preferito non recarsi in ospedale. Indagini in corso.

Continua a leggere

Continua a leggere