Napoli, ferma la Linea 1 della metro per colpa di un treno guasto



Anche questa mattina, la circolazione sulla Linea 1 delle metropolitana è interrotta. Il disservizio causato da un treno guasto alla stazione Vanvitelli: i treni non circolano né in direzione Garibaldi né in direzione Piscinola. L’intera tratta ha riaperto soltanto lo scorso sabato e siamo già alla seconda interruzione del servizio.

