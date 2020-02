I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Napoli, Gattuso: “Non mi fido, serve continuità. Niente giorno di riposo, domani si pedala”



Dopo la vittoria di Cagliari Gennaro Gattuso non riesce a fidarsi dei suoi ragazzi. L’allenatore de Napoli nella conferenza post-partita ha annunciato che non ci sarà giorno di riposo: “Mi hanno chiesto a fine partita il giorno di riposo ma non ci sarà, si pedala”. Su Allan: “Non si porta rancore, domani sarò il primo ad incitarlo”.

