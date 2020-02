I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Napoli, Gattuso: “Obiettivo 40 punti, il Barcellona? Non ci dormo la notte…”



Il tecnico del Napoli torna soddisfatto soprattutto per i tre punti che riavvicinano il Napoli alla Zona Europa: “Adesso si pensi gara dopo gara, a fare punti, voglio arrivare a 40 il prima possibile. Ho ringraziato la società per gli acquisti di gennaio. Il Barcellona? Se ci penso non riesco a prendere sonno di notte…”

