Napoli, i convocati per la Samp: rientrano Koulibaly, Allan e Mertens



Il Napoli sorride. Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per il match in casa della Sampdoria in programma lunedì sera a Marassi. Il tecnico nel monday night potrà fare affidamento almeno in panchina su Allan, Mertens e soprattutto Koulibaly. I tre giocatori hanno recuperato dai rispettivi infortuni e partiranno dunque con il resto del gruppo alla volta di Genova. Chi non ci sarà invece è Fabian Ruiz alle prese con l’influenza.

