Napoli in ansia per Insigne e Koulibaly: quando possono rientrare



Nel Napoli che è sceso in campo al Meazza contro l’Inter nella semifinale d’andata di Coppa Italia, non c’è stato spazio per Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly. Entrambi i calciatori hanno seguito la squadra nella trasferta in terra lombarda ma sono rimasti in panchina. Il motivo? La scelta di Gattuso è stata legata non a motivi tecnici ma alle condizioni dell’attaccante e del difensore, che hanno dovuto fare i conti con dei problemi fisici.

