Napoli, incendio in un appartamento: pompieri bloccati da auto in sosta selvaggia



Incendio in via degli Zingari, all’interno di un appartamento. Vigili del fuoco che trovano strade bloccate da auto in sosta selvaggia e costretti a fare un giro diverso per raggiungere il palazzo. Salva l’anziana che viveva all’interno dell’abitazione. Borrelli: “Chi ostacola i soccorsi con comportamenti irresponsabili deve essere punito duramente, è l’unica soluzione”.

