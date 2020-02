I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Napoli, Koulibaly fuori con il Brescia: il difensore potrebbe saltare anche il Barcellona



Il difensore senegalese non ha ancora smaltito l’infortunio muscolare rimediato lo scorso 14 dicembre e sta lavorando a parte da diversi giorni. La sua assenza contro il Brescia è praticamente certa, e anche per la sfida di Champions League con i blaugrana le possibilità di vederlo in campo cominciano a scarseggiare.

