Nascita di Roma a Centrale Preneste Teatro 6 Febbraio 2020

Per la rassegna Infanzie in gioco 2019/20 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58), domenica 16 Febbraio alle ore 16.30, va in scena Nascita di Roma di O Thiasos TeatroNatura. Sul palco ci sono Veronica Pavani, Camilla Dell’Agnola, Andrea Maurizi, drammaturgia e regia sono di Sista Bramini.

Un fico, un picchio e una lupa alquanto malmessi vengono a sapere che il bosco nel quale vivono sta per essere tagliato. Al suo posto sorgerà un centro commerciale! I tre, disperati, in un sussulto di orgoglio, decidono di creare uno spettacolo per raccontare come i loro antenati divennero geni protettivi di Roma. Furono loro a salvare i due gemellini, Romolo e Remo, urlanti in una cesta mentre stavano per affogare tra i flutti del Tevere! Fidando nella capacità del teatro di commuovere gli animi e scuotere le coscienze, i tre cominciano le prove. Riacquistate miracolosamente le energie e le abilità di un tempo – grazie alle invocazioni degli dei antichi o al loro ritrovato entusiasmo? -, con canti, balli, litigi, capacità istrionica e momenti poetici i nostri eroi rievocheranno tutta l’incredibile vicenda: dalle profezie sul destino di Roma fino al drammatico litigio tra Romolo e Remo prima della fondazione di Roma.

Adatto dai 6 anni. Per info e prenotazioni: 06 27801063 o info@ruotalibera.eu

Nascita di Roma

O Thiasos TeatroNatura

Con Veronica Pavani, Camilla Dell’Agnola, Andrea Maurizi

Drammaturgia e regia: Sista Bramini

Costumi: Chiara Nordio

Burattini: Marilena Muratori

Luci: Carlo Oriani

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Domenica 16 Febbraio alle ore 16.30

Biglietto unico: 6.00 € (prenotazione consigliata)

Per info e prenotazioni: 06 27801063 (lun./ven. ore 10.00/17.00 – domenica dalle ore 11.00) o info@ruotalibera.eu

Pagina Facebook: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

Blog Centrale Preneste: http://centraleprenesteteatro.blogspot.com

Sito Scuola di Teatro: www.lapietraparlateatro.it

L’articolo Nascita di Roma a Centrale Preneste Teatro 6 Febbraio 2020 proviene da Viva il teatro.

