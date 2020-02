I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Nella Casa del GF Vip scoprono il caso Bugo e Morgan a Sanremo, la regia censura le immagini



I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno scoperto il caso Bugo e Morgan a Sanremo 2020. A riferire quanto accaduto all’Ariston è stata Asia Valente che, contravvenendo al regolamento che impone di non raccontare ai gieffini nulla della vita fuori dalla Casa, ha raccontato ai concorrenti la lite in diretta tra i due, arrivando perfino a scambiare Morgan con Cristiano Malgioglio. Il GF, dopo avere staccato le telecamere per evitare che la scena andasse in onda, l’ha richiamata in confessionale.

