New Jersey, allarme Coronavirus a bordo di una nave da crociera: in quattro ricoverati per analisi



L’allarme Coronavirus è scoppiato di nuovo a bordo di una nave da crociera. Si tratta della Anthem of the Seas della Royal Caribbean, attualmente ferma al largo di Bayonne, nei pressi di New York. Ventisette persone sono state fatte sbarcare questa mattina e messe in quarantena per alcune ore. Solo quattro di loro sono stati ricoverati per ulteriori accertamenti.

