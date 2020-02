I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Niente Ballando con le stelle per Paola Barale: “Ha chiesto un cachet troppo alto”



Paola Barale non parteciperà a ‘Ballando con le stelle’. È quanto afferma una indiscrezione di The Post Internazionale, che spiega che alla base dell’accordo saltato ci sarebbe una questione di cachet. La quindicesima edizione di “Ballando con le stelle” partirà il prossimo 21 marzo 2020 condotta come sempre da Milly Carlucci.

Continua a leggere



Paola Barale non parteciperà a ‘Ballando con le stelle’. È quanto afferma una indiscrezione di The Post Internazionale, che spiega che alla base dell’accordo saltato ci sarebbe una questione di cachet. La quindicesima edizione di “Ballando con le stelle” partirà il prossimo 21 marzo 2020 condotta come sempre da Milly Carlucci.

Continua a leggere

Continua a leggere