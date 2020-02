I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Nina Moric ordina indagini su Favoloso e assume Ezio Denti, criminologo della macchina della verità



La Moric annuncia di aver dato mandato al noto criminologo televisivo Ezio Denti per investigare su Luigi Mario Favoloso “al fine di effettuare tutti gli accertamenti a tutela della mia persona” e lascia intendere di non voler più parlare del caso in televisione. Denti è colui che ha effettuato sulla stessa Nina il test della macchina della verità.

