I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Nina Zilli e Danti allo scoperto, il video con i baci: “Siamo fidanzati”



La cantante si mostra per la prima volta su social insieme al suo nuovo fidanzato Danti, all’anagrafe Daniele Lazzarin, rapper dei Two Fingerz. I due appaiono molto affiatati in un video e confermano le voci che già giravano da tempo: la Zilli si è lasciata alle spalle la relazione con il pittore ed ex pugile Omar Hassan.

Continua a leggere



La cantante si mostra per la prima volta su social insieme al suo nuovo fidanzato Danti, all’anagrafe Daniele Lazzarin, rapper dei Two Fingerz. I due appaiono molto affiatati in un video e confermano le voci che già giravano da tempo: la Zilli si è lasciata alle spalle la relazione con il pittore ed ex pugile Omar Hassan.

Continua a leggere

Continua a leggere