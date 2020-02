I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Noemi, iniziato il processo. I genitori: “Fiducia nella legge. La piccola lotta per stare bene”



È iniziato oggi il processo che vede imputati i fratelli Del Re per il ferimento della piccola Noemi, lo scorso maggio a piazza Nazionale, in pieno giorno, durante una sparatoria. I genitori della piccola per la prima volta hanno visto i due uomini, anche se in video – conferenza. Lottano per avere giustizia, ma anche perché Noemi possa tornare a vivere la sua vita, come tutti gli altri bambini.

