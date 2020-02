I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Non ho il coronavirus, forza Napoli”: l’urlo del cittadino cinese allo stadio San Paolo



“Non c’è da preoccuparvi, non ho il coronavirus, non ho niente. Sempre Forza Napoli!”: l’urlo di un cittadino cinese allo stadio San Paolo durante il match con il Barcellona. Il gesto, applauditissimo, per quanto simbolico ha permesso anche di mitigare un po’ i toni allarmistici delle ultime ore, che hanno generato isteria collettiva anche in Campania, dove al momento non si registrano casi di coronavirus.

Continua a leggere



“Non c’è da preoccuparvi, non ho il coronavirus, non ho niente. Sempre Forza Napoli!”: l’urlo di un cittadino cinese allo stadio San Paolo durante il match con il Barcellona. Il gesto, applauditissimo, per quanto simbolico ha permesso anche di mitigare un po’ i toni allarmistici delle ultime ore, che hanno generato isteria collettiva anche in Campania, dove al momento non si registrano casi di coronavirus.

Continua a leggere

Continua a leggere