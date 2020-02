I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Nova Milanese, cane azzanna testicoli e pene di un uomo: portato in ospedale in codice giallo



Un uomo è stato azzannato ai testicoli e al pene da un cane oggi, martedì 18 febbraio, a Nova Milanese, in provincia di Monza Brianza. Il 40enne ha riportato ferite anche a un braccio. Intervenuti con un’ambulanza, gli operatori del 118 hanno soccorso il malcapitato portandolo in codice giallo in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri e gli agenti della polizia locale dovranno stabilire ora la dinamica di quanto avvenuto.

