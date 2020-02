I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Novak Djokovic si immerge nell’acqua gelata e lancia su Instagram la #Nolechallenge



Novak Djokovic, il numero uno del mondo del tennis, fresco vincitore degli Australian Open, in Alto Adige si è immerso in un ruscello ed è rimasto nell’acqua gelata per un minuto e quarantacinque secondi. Djokovic, in un video su Instagram, ha mostrato l’impresa e ha lanciato una sfida a tutti i suoi tifosi lanciando l’hashtag #NoleChallenge.

