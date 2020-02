I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Novara, bambino di 10 anni investito e ucciso da una moto mentre era in bicicletta



Un bambino di 10 anni è stato travolto e ucciso da una moto a Novara mentre era in sella alla sua bicicletta in compagnia del padre. L’incidente è avvenuto in corso Trieste. Il ragazzino si trovava insieme al padre ed è sfuggito al controllo del genitore, finendo in mezzo alla strada, dove il centauro lo ha travolto. Le condizioni del bambino sono apparse subito disperate.

