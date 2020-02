I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Nuova inchiesta rifiuti, i pm certificano il fallimento di De Luca e De Magistris



Nei documenti dei giudici la cronaca del fallimento della gestione dei rifiuti di Comune e Regione Campania. Non hanno raggiunto gli obiettivi sulla differenziata, non hanno costruito gli impianti di compostaggio, gli eco distretti e i siti di stoccaggio. Il piano ecoballe è fermo al palo con 3,8 milioni di tonnellate ancora da smaltire. Finanziamenti disponibili e mai spesi. L’ipotesi di accusa è di omissione di atti d’ufficio, che avrebbe contribuito al permanere della infrazione europea contro l’Italia, per un danno di 195 milioni di euro.

