I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Oggi i funerali di Francesca Fantoni: picchiata, violentata e poi strangolata



Attesa la partecipazione di una grande folle oggi alle 15.00 per l’ultimo saluto alla 39enne di Bedizzole (Brescia), vittima di un femminicidio brutale. A violentarla e ucciderla Andrea Pavarini, compaesano di 32 anni e padre di un figlio nato da pochi mesi. Per lui è stata confermata la custodia cautelare in carcere.

Continua a leggere



Attesa la partecipazione di una grande folle oggi alle 15.00 per l’ultimo saluto alla 39enne di Bedizzole (Brescia), vittima di un femminicidio brutale. A violentarla e ucciderla Andrea Pavarini, compaesano di 32 anni e padre di un figlio nato da pochi mesi. Per lui è stata confermata la custodia cautelare in carcere.

Continua a leggere

Continua a leggere