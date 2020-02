“Omero Odissea” il 9 Febbraio al Centrale Preneste Teatro

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Domenica 9 Febbraio 2020 alle ore 16.30 Centrale Preneste Teatro Antonio Panzuto presenta Omero Odissea

Canto per oggetti voce Produzione: Teatro Stabile delle Marche Figure e macchine: Antonio Panzuto Voce: Giancarlo Previati Tecnico: Gianugo Fabris Suoni e regia: Alessandro Tognon

Nuovo appuntamento per tutta la famiglia con la rassegna Infanzie in gioco 2019/20 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 in zona Pigneto-Malatesta): domenica 9 Febbraio alle ore 16.30 è in scena Omero Odissea di e con Antonio Panzuto.

L’Odissea è il poema del viaggio e della nostalgia. È la storia di Ulisse, eroe astuto e valoroso, ma enormemente infelice, perché desideroso di ritornare in Patria. Omero è inimitabile narratore, pacato e maestoso con le sue capacità drammatiche e la virtù trasfigurante della sua poesia. Questa versione dell’Odissea, canto per oggetti e voce, trascina con sé chi guarda attraverso la continua trasformazione della scena. Sculture plastiche in movimento, figure, macchine sceniche sofisticate, giocattoli tradizionali (come il Lego e il Meccano), oggetti d’uso quotidiano, vengono utilizzati per accompagnare il racconto narrato da una voce quieta che enfatizza i passaggi emotivi ma che, come un canto, fluisce, tranquilla come un sogno. Parole e immagini si aiutano e si fondono correndo su binari espressivi differenti ma paralleli, spinte dal vento della poesia.

Adatto dai 6 ai 10 anni. Il biglietto ha un costo di 6 euro. Per info e prenotazioni: 06 27801063 o info@ruotalibera.eu

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Domenica 9 Febbraio alle ore 16.30 Biglietto unico: 6.00 € (prenotazione consigliata)

Info e prenotazioni: 06 27801063 (lun./ven. 10.00/17.00 – domenica dalle ore 11.00) info@ruotalibera.eu

