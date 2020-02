I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ondulina pericolante in galleria sull’A10, disagi per il traffico



Una lastra ondulina pericolante è stata segnalata in giornata da alcuni automobilisti in A10, nella galleria Lupara vicino ad Arenzano (Genova). In seguito alla segnalazione sul posto sono intervenuti i tecnici di Autostrade e la polizia stradale. Le operazioni hanno causato disagi alla circolazione.

