Open Arms, Viminale assegna porto di Pozzallo per lo sbarco dei 363 migranti



È stato appena assegnato il porto alla nave Open Arms: i 363 migranti, salvati in mare in 5 diverse operazioni, verranno portate a Pozzallo. Il via libera per lo sbarco è arrivato in seguito all’attivazione del meccanismo europeo per la ripartizione dei migranti, come previsto dal preaccordo di Malta.

