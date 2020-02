I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ora Gomorra tolga le Vele di Scampia dagli episodi della prossima stagione



Le stanno abbattendo. Ora togliete le Vele dalle fiction come Gomorra. Perché se Scampia continua ad essere per televisione e cinema il simbolo della Napoli insanabile, del cancro camorristico senza cura, allora tanto valeva non abbatterla, la Vela, ma farla diventare un grande set e farlo pagare a peso d’oro.

