Ornella Vanoni se ne frega: sul palco di Sanremo sale con i jeans e vince la gara di stile



Ma quanto è bella Ornella Vanoni a 85 anni sul palco della terza serata di Sanremo con i jeans? La cantante arriva all’Ariston per affiancare nella serata dei duetti Alberto Urso e per l’occasione non indossa un sontuoso abito da sera e neanche un romantico abito con tulle e merletti, Ornella se ne frega, lascia a casa i vestiti da principessa per indossare un paio di jeans e vince la gara di stile perché ha personalità da vendere.

