Orrore a Sassari: Zdenka è stata accoltellata dal suo ex davanti agli occhi delle figlie di 11 anni



Francesco Fadda ha inseguito Zdenka Krejcikova, la sua ex compagna, in un bar della provincia di Sarrari poi l’ha accoltellata davanti agli occhi delle figlie di lei, due gemelline di 11 anni. Infine ha caricato il corpo esanime della donna in auto e l’ha abbandonato in una casa. L’uomo era stato già denunciato per maltrattamenti.

