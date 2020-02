I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Orrore a Torino, tre sorelle trovate impiccate: due in un casolare, una in un balcone



Tre sorelle di 68, 67 e 54 anni sono state trovate senza vita, tutte e tre impiccate: due di loro in un casolare di via Castellero – a Carmagnola – mentre la terza in un appartamento di via Vinovo. Le tre si sarebbero tolte la vita dopo aver subito una truffa da parte di due avvocati. Anche cinque anni fa tentarono di farla finita.

